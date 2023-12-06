Edirne'de polis memuruna yumruk atan tır sürücüsü tutuklandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da polis memurunu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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