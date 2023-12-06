Asgari ücrette üç senaryo

2024 yılı boyunca aynı asgari ücretle devam edileceği için zam pazarlıklarının yüzde 40 ve üzeri bir oranda olması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantı için 11 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te bir araya gelecek. Asgari ücretliyi enflasyon karşısında ezdirmemek amacıyla yılda iki defa yapılan zamlar, 2024'te tek sefere düşürüldü. Asgari ücret zammı geriye dönük enflasyon telafisiyle her sene yeniden belirleniyor. 1 Temmuz itibarıyla asgari ücret yüzde 34'lük ara zamla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı asgari ücretinde bir kez zam yapılacağını belirtirken, vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerinin altını çizmişti.

TÜRK-İŞ'İN TABAN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Şimdi yeni ücreti belirlemek için taraflar yeniden masaya oturacak. Yıl sonuna kadar azami 4 kere görüşmesi beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda; yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişi yer alıyor. Zam masasında işçileri temsil edecek Türk-İş, pazarlığı 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıkladığı 14 bin 25 liradan başlatacak. Hükümetin, önümüzdeki yıl için "tek zam" sinyali vermesi de pazarlıkları kızıştıracak. Komisyonun ilk toplantısında izlenecek takvim belirlenirken, asgari geçim koşullarına ilişkin başta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) olmak üzere, resmi veriler talep edilecek.

YÜZDE 40 VE ÜZERİ ARTIŞ BEKLENİYOR

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret için enflasyon üzerinden bir hesaplama gerçekleştiriliyor. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 65 civarında olması öngörülüyor. Bir yıl boyunca aynı ücretle devam edileceği için zam oranının yüzde 40 ve üzeri olacağı tahmin ediliyor. Yeni asgari ücret, yüzde 40 zam yapılması durumunda 4 bin 560 lira artışla 15 bin 962 liraya çıkacak. Zam oranı yüzde 45'i bulursa yeni asgari ücret 5 bin 130 lira yükselişle 16 bin 532 lira olacak. Yüzde 50 zam senaryosunda da asgari ücret 5 bin 701 lira artarak 17 bin 103 liraya ulaşacak. Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam, aralık ayı sonuna kadar netleşecek.

Büyüme dikkate alınmalı

İş dünyası temsilcileri, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret zammı belirlenirken, enflasyonun yanı sıra büyüme oranının da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Asmalı, şunları kaydetti: "Önerdiğimiz formülümüzde asgari ücret artışı; geçmiş 6 aylık enflasyona ve yine son 6 ayın ekonomik büyüme oranı eklenerek belirlenmektedir. Böylece çalışanlarımızın; bir yandan emeklerinin enflasyonun altında ezilmesinin önüne geçilecek diğer yandan milli gelir artışından pay almaları sağlanmış olacaktır. Bu formül, reel sektörün daha sağlıklı fiyatlandırma yapmasına olanak tanıyacaktır."

Çalışanlara refah payı verilsin

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da ücretli çalışanların enflasyona karşı korunması gerektiğini vurguladı. Aydın, enflasyon oranı artı refah payının çalışanlara verilmesi çağrısı yaptı. Son dönemlerde ekonominin seyrinde olumlu yönde bir gidişat olduğunu dile getiren Aydın, "Bir yandan enflasyonla mücadele veriyor bir yandan sağlıklı büyüme için çabalıyoruz. Umarım Orta Vadeli Program'da belirlenen hedefler tesirini gösterir. Asgari ücretteki artışın anlamlı olabilmesi de enflasyonun dizginlenmesinden geçiyor" dedi. Aydın, asgari ücretin artmasıyla ürünlerin fiyatlarında hızlı bir artış yaşandığını üzülerek gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.

Cabir Turğut