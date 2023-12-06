TikTok rezaletine devlet el koydu

Toplum ahlakını dinamitlemesi ve kara para aklama platformuna dönmesi sebebiyle birçok ülkede yasaklanan, Türkiye'de de kapatılması için kampanya başlatılan TikTok devletin radarında. İçişleri Bakanlığı özel birim oluşturdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri sosyal medyada 7/24 denetleme yapıyor. Türkiye'nin kendi öz kaynaklarıyla yazdığı, yapay zeka destekli özel filtreleme programları vasıtasıyla haksız kazanç elde eden şüpheliler tek tek yakalanıyor. Ardından MASAK Başkanlığı ve ilgili birimlerle tahkikat yapılıyor. Suç unsuru görülenler gözaltına alınıyor. Çevrimiçi Çocuk İstismarı konusuna özel hassasiyet gösterilerek ihtiyaç duyulması halinde Uluslararası kuruluşlarla da iş birliğine gidiliyor.

30 Kasım tarihli manşetimizde, TikTok'un Türk aile yapısına verdiği zararlara dikkat çekmiştik.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Ankara180 Medya Buluşması"nda TikTok operasyonlarına yönelik bilgi verdi. Yerlikaya "Müstehcen içerikler oluşturan, bu görüntülerle gelir sağlayan, çevrim içi çocuk istismarı barındıran içerikler üreten ve paylaşan hesap yöneticileri hakkında işlem yapıyoruz. Son altı ayda bu tür içeriklere sahip 1.332 hesap yöneticisinden 13'ü tutuklandı. Tespiti yapılan 612 hesapla ilgili olarak da işlemler sürüyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ayrıca şu konularda değerlendirmelerde bulundu:

> Fon vurgunu:

Referansımız hukuk. Maliye, Adalet ve İçişleri Bakanlığımızla, MASAK, toplumun rahatsız olduğu, görünür tarafının arkasında bir kanun dışılık varsa kenetleniyor, yolumuza devam ediyoruz.

> Fenomenler:

Çalışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çok hassas. Talimatlarını çok önceden verdiğini biliyorum. Savcılarımız ve Adalet Bakanı'mızla birlikte yürüyoruz. Devletin ve milletin gücünü onlara göstermekte kararlıyız.

> Şike iddiaları:

Her şeyle ilgili devletin ve milletin gücünü onlara göstermekte kararlıyız. Adalet Bakanı'mızla çalışıyoruz, sporun kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz.

> MOSSAD'a suikast uyarısı:

MİT Başkanı ile konuştuk. İsrail'deki muhataplarıyla bunu paylaştıklarını, kabul edilemez bulduklarını, ağır bedelleri olacağını ilettiler. Kimsenin gelip ülkemizde yasadışı bir girişim yapmasına izin vermeyiz. İsrail'in böyle bir girişiminin bedeli ağır olur.

> FETÖ ile mücadele:

Devlette temizlik kararlı bir şekilde devam edecek.

AKİF BÜLBÜL