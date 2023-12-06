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Tartışmalara yol açan 'sınıf annesi' uygulaması yasaklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenler ile veliler arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla gönüllü olarak görev yapan ancak son zamanlarda tartışmalara neden olan 'sınıf anne' uygulamasına son verdi. Bu uygulamanın, öğrenci eğitimine olumsuz etkileri olduğu belirtilerek resmi yasaklama getirildi

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 09:05, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 09:09
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Tartışmalara yol açan 'sınıf annesi' uygulaması yasaklandı!

Türkiye genelinde birçok okulda "sınıf anne" olarak görevlendirilen velilere yönelik MEB tarafından resmi bir uyarı yapıldı. Bakanlık, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve hatta zaman zaman derslere müdahil olduğuna dair şikayetler aldı.

Eğitim Ortamına Müdahale Sorunu

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından valiliklere gönderilen yazıda, öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı olduğu vurgulandı. Ayrıca, sınıf anne uygulamasının mevzuatta yeri olmadığına dikkat çekildi ve valiliklere bu uygulamalara izin verilmemesi ve okulların bu konuda uyarılması talimatı verildi.

Tartışmalara Yol Açan Bir Uygulama

Sınıf anne uygulaması, özellikle öğretmenlerin önüne geçtiği eleştirilere yol açmıştı. Bazı veliler ve öğretmenler, bu uygulamanın okuldaki işleri kolaylaştırdığı ve daha iyi bir iletişim sağladığına inanırken, eleştirenler ise öğretmenlerin profesyonelliğine müdahale edildiğini savundu.

Ayrıca, bazı sınıf annelerinin Öğretmenler Günü'nde yüksek miktarda para toplaması ve veliler arasında gruplaşma yaratması da tepkilere neden oldu. Son olarak, bir öğrenci ile sınıf annesi arasındaki tartışma da gündem olmuştu.

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