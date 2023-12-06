Doğalgazı olmayana kış pahalı geçecek

Havaların soğumasıyla ısınma giderleri de artmaya başladı. Türkiye'nin 81 iline doğalgaz arzı sağlanırken, bazı ilçe ve beldelerdeki vatandaşlar odun ve kömürle ısınıyor. Geçen yıl tonu 3.500 - 4.000 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı bulan yerli kömür, bu sene 5.500 - 6.000 liradan satılıyor. Tonu geçen yıl 7.000 TL olan ithal kömürün fiyatı ise 9.000 TL'ye kadar yükseldi. Aynı şekilde tonu 2.500 - 3.000 lira olan odunun fiyatı da bu yıl 4.500-5.000 liraya kadar yükseldi.

İstanbul Ticaret Odası Doğal ve İşlenmiş Katı Yakıt Meslek Komitesi Meclis Üyesi Hüseyin Akarçeşme konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada "Normal şartlarda enflasyon baz alındığında kömür fiyatlarında çok ciddi bir yükseliş olmadı. Yerli kömürde ithal kömüre göre bir nebze daha fazla artış var. Ortalama %40 civarında fiyatlar arttı. Burada en önemli etken kömürün fiyatının uluslararası piyasalarda dolar bazında düşmesi. Rus kömüründe fiyat artışı neredeyse olmadı. Çok ufak rakamlar oynadı" dedi.

25 kilogramlık ithal kömürün bugün 220 liradan satıldığını söyleyen Akarçeşme "Geçen yıl 175 liradan açılan piyasa, 200 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi 25 kilogramlık paketler, 220 lira civarında satılıyor. En sert dönemde bile 250 liraya kadar ancak çıkar. Odunun fiyatıysa kömüre göre biraz daha arttı. Odunda yüzde 60'lık artış var. Arzın yüksek oluşu ve talebin düşmesi de bu durumu etkiledi. Yine yeni binaların artması, kentsel dönüşüm gibi durumlar da talebi aşağıya çekti" dedi.

14-16 BİN LİRA GİDİYOR

4 kişilik bir ailenin ayda 200-300 kilo kömür yaktığı düşünüldüğünde 4 aylık kış boyunca toplam 1,2 ton civarında bir tüketim söz konusu oluyor. Bu da yerli ya da ithal tercihine göre değişmekle birlikte ortalama 7-8 bin liralık bir maliyete tekabül ediyor. Aynı şekilde kış boyunca 500 kilo da odun yakıldığı dikkate alındığında bu da 2.500 TL'ye denk gelmiş oluyor. Kısacası 4 kişilik ortalama bir ailenin kışlık yakacağı odun ve kömür parası 10-12 bin lira civarında. Sobayla ısınan bir ailenin mutfak ve banyo tüpü, elektrikli ısıtıcı kullandığı da göz önünde bulundurulduğunda fatura daha da kabarıyor. Doğalgazı olmayan bir aile, böylece 3-4 aylık kışı, 14-16 bin liralık bir harcama yaparak geçirmek zorunda kalıyor.

DOĞALGAZ DAHA UCUZ

Gaz-Bir'in raporuna göre; son 5 yıl bazında hane başı tüketiminin en yüksek olduğu kış dönemi, 2021-2022 arasında yaşandı. Kasım-aralık-ocak-şubat-mart tüketiminde şampiyon şubat oldu. Şubat 2022'de hane tüketimi yüzde 23 artışla 195 metreküp olarak gerçekleşti. Buna göre tüm ihtiyaçlarını doğalgazla karşılayan bir ailenin aylık doğalgaz faturası 1.000-1.200 TL olarak beliriyor.

YARDIM KÖMÜRÜNÜ İNTERNETTEN SATTILAR

Devletin ücretsiz dağıttığı kömürlerin internet sitelerinde satıldığı ortaya çıktı. Bazı fırsatçıların üzerlerinde 'parayla satılmaz' denilen kömürleri, sosyal medya ve ilan sitelerine uygun fiyatla satışa koyduğu görüldü.

KAAN ZENGİNLİ