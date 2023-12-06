Ali Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan MONAGHAN yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı organize suç örgütü elebaşı olan ve uyuşturucu madde ticareti, silahlı yaralama ve yasa dışı silah bulundurma suçlarından İnterpol tarafından hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Shaun Monaghan'ın İstanbul Fatih'te yaşadığı tespit edilmesi üzerine düzenlenen Kafes-16 operasyonuyla yakalandı.

İNGİLTERE'NİN UYUŞTURUCU BARONU

Shaun Monaghan'ın, elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere'de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı belirlendi. Yasadışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği ve örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edildi.

İNTERPOL KIRMIZI BÜLTEN YAYINLADI

Shaun Monaghan'ın, 25 Ekim tarihinde Türkiye'ye giriş yapmasının ardından polis ekiplerince takibe alındığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol - Europol Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan kırmızı bülten talebi İnterpol tarafından onaylatılmasının ardından operasyonun düğmesine basıldığı öğrenildi.

"ÜLKEMİZİ SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Hiç birine göz açtırmayacağız. Enselerindeyiz. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz"şeklinde açıklamada bulundu.

ÖMER ÇETİN