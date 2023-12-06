Erdoğan Yunanistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyaret kapsamında yarın Yunanistan'a gidecek. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek. İki ülke arasındaki ihtilaflı konular, mercek altına alınacak.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net