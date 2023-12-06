Erdoğan Yunanistan'a gidecek
Ankara-Atina ilişkilerinde yeni dönem başlar mı? Bu sorunun yanıtı için gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretine çevrildi. Erdoğan, 7 Aralık'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelecek. İki ülke ilişkilerinde, dönem dönem kırılmalara yol açan konu başlıklarının masada olması bekleniyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 08:53, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 08:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyaret kapsamında yarın Yunanistan'a gidecek. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek. İki ülke arasındaki ihtilaflı konular, mercek altına alınacak.
Erdoğan'ın Atina ziyaretinde, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde 'kazan-kazan' ilkesi doğrultusunda atılacak adımlar ele alınacak.
İhtilaflı konularda diyalog kanallarının açık tutulması için süreç konuşulacak.
Farklı alanlarda iş birliği zemininin oluşturulabilmesine yönelik yol haritası oluşturulacak.