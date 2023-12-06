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Erdoğan Yunanistan'a gidecek

Ankara-Atina ilişkilerinde yeni dönem başlar mı? Bu sorunun yanıtı için gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretine çevrildi. Erdoğan, 7 Aralık'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelecek. İki ülke ilişkilerinde, dönem dönem kırılmalara yol açan konu başlıklarının masada olması bekleniyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 08:53, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 08:55
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Erdoğan Yunanistan'a gidecek

Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yükselten eylemleri... Atina yönetiminin Batı Trakya'daki Türklere yönelik haksız uygulamaları.. Düzensiz göç ve dahası...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyaret kapsamında yarın Yunanistan'a gidecek. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek. İki ülke arasındaki ihtilaflı konular, mercek altına alınacak.

Erdoğan'ın Atina ziyaretinde, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde 'kazan-kazan' ilkesi doğrultusunda atılacak adımlar ele alınacak.

İhtilaflı konularda diyalog kanallarının açık tutulması için süreç konuşulacak.

Farklı alanlarda iş birliği zemininin oluşturulabilmesine yönelik yol haritası oluşturulacak.

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