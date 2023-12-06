Asgari ücret tespit komisyonu üyeleri kimlerden oluşur?

Bu toplantıya, işçilerin de yaşamış olduğu sıkıntıları ifade edebilmeleri için katılması konusunda ilgili sendikalarca bazı açıklamalarda bulunulmuştur.

Diğer taraftan, İş Kanunu ve alt mevzuatta ücretlerin asgari sınırlarının en geç iki yılda bir düzenleneceği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca üyelerin çağrılacağı, komisyonun üye sayısının 15 olduğu ve en az 10 üyenin katılmasıyla toplanacağı ve oyçokluğuyla karar alınacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla, Komisyonun oluşumu 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 19 uncu bölümünde "İdari Kurul, Konsey ve Komisyonlar" başlığı altında 522 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu şu üyelerden oluşmaktadır:

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında,

-Çalışma Genel Müdürü veya Yardımcısı,

-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı,

-TÜİK temsilcisi,

-Ticaret Bakanlığı temsilcisi,

-Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi,

-Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden,

-Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş temsilciden oluşmaktadır.