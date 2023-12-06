Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Yunanistan Türkiye'nin hasmı değil
Erdoğan: Yunanistan Türkiye'nin hasmı değil
Deprem harcamaları için 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağladı
Deprem harcamaları için 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağladı
Asgari ücret tespit komisyonu üyeleri kimlerden oluşur?
Asgari ücret tespit komisyonu üyeleri kimlerden oluşur?
Tartışmalara yol açan 'sınıf annesi' uygulaması yasaklandı!
Tartışmalara yol açan 'sınıf annesi' uygulaması yasaklandı!
Kabine, Gazze'deki dramı ve zam oranlarını görüşecek
Kabine, Gazze'deki dramı ve zam oranlarını görüşecek
TikTok rezaletine devlet el koydu
TikTok rezaletine devlet el koydu
Asgari ücrette üç senaryo
Asgari ücrette üç senaryo
Ekonomiye ilişkin düzenlemenin birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı
Ekonomiye ilişkin düzenlemenin birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren teklif Genel Kurul'da
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Yerlikaya: Fenomenlerin bahse karıştıkları iddiaları inceleniyor
Bakan Yerlikaya: Fenomenlerin bahse karıştıkları iddiaları inceleniyor
Bakan Koca paylaşmıştı: Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor
Bakan Koca paylaşmıştı: Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor
Fenomenlere yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi
Fenomenlere yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi
Dilan Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi
Dilan Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi
Vali'den 'Bana bir şemsiye borçlusunuz' mesajı gönderen öğrenciye jest
Vali'den 'Bana bir şemsiye borçlusunuz' mesajı gönderen öğrenciye jest
İYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararı
İYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem asgari ücret ve ekonomi
Kabine yarın toplanıyor: Gündem asgari ücret ve ekonomi
İPA araştırdı: İşte İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti
İPA araştırdı: İşte İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti
Emekli polisin evinde rehin aldığı iki sağlık görevlisi kurtarıldı
Emekli polisin evinde rehin aldığı iki sağlık görevlisi kurtarıldı
Deprem bölgesinde 22 bin konutun daha temeli atıldı
Deprem bölgesinde 22 bin konutun daha temeli atıldı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Erdoğan: İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı
Erdoğan: İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı
PISA 2022 sonuçlarına göre Türkiye her alanda sıralamasını yükseltti
PISA 2022 sonuçlarına göre Türkiye her alanda sıralamasını yükseltti
MEB ortak sınav konularını açıkladı
MEB ortak sınav konularını açıkladı
Adalet Bakanı Tunç: Yetersiz olan 392 cezaevini kapattık
Adalet Bakanı Tunç: Yetersiz olan 392 cezaevini kapattık
İTO Başkanı: İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli çalışan yok
İTO Başkanı: İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli çalışan yok
İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret açıklaması
İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den 18 il için uyarı
Prof. Dr. Naci Görür'den 18 il için uyarı
'Yapılan tüm operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi'
'Yapılan tüm operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi'
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 8.066,52 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 09:58, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 09:59
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,10 puan artışla ve yüzde 0,11 değer kazanarak 8.066,52 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 azalırken, holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybıyla 8.057,42 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de alının iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentiler güçlenmeye devam ederken, bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, son dönemde Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiğine ilişkin işaretlerin giderek güçlenmesi nedeniyle Türkiye'nin kredi notu görünümünün "pozitife" yükseltildiğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.160 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber