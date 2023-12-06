İşte okullarda sınıf annelerini yasaklayan resmi yazı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 30.11.2023 tarih ve 90960486 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

Bakanlığımıza yapılan başvurularda bazı okullarımızda "sınıf annesi" adı altında velilerin görevlendirildiği, görevlendirilen bu kişilerin sınıfın çeşitli ihtiyaçları için velilerden aidat ve benzeri adlar altında para topladıkları, ders araç-gereci temini yönünde faaliyetlerde bulundukları ve zaman zaman derslere müdahil oldukları dile getirilmektedir.

Ayrıca bu kişilerin, kişisel verilerin korunmasına aykırı olarak öğrencilerin görüntülerini kaydettikleri ve bu görüntüleri çeşitli sosyal medya platformlarında yayınladıkları kamuoyuna yansımaktadır.

26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin; "Öğretmen" başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Okul öncesi ve ilköğretim kurumu öğretmenleri, kendilerine verilen grup/sınıf/şubede eğitim ve öğretim faaliyetlerini, eğitim ve öğretim programında belirtilen esaslara göre planlamak ve uygulamak, ders dışında okuldaki eğitim ve öğretim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür." hükümleri yer almaktadır.

Öğrenci sağlığı ve okul güvenliği başlıklı 78 inci maddesinin yedinci fıkrasında "Öğrencilerin; okul içi ve okul dışında yapılan eğitim etkinlikleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ile gezi ve gözlem faaliyetleri esnasında çekilen görüntüleri sosyal medya platformları ve haberleşme gruplarında her ne ad altında olursa olsun paylaşılamaz. Ancak, veliden ve rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrenciden yazılı izin alınması kaydıyla yayımlanabilir." hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, okullarımızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim süreçleri, Bakanlığımızın görevlendirdiği öğretmenlerimiz tarafından, milli eğitimin ilke ve amaçları doğrultusunda öğrencilerin üstün yararı gözetilerek, yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak bilimsel esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Ders öğretmeni dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesi eğitimin niteliğini bozmakta ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturmaktadır.

Valiliğinizce okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

İşte o resmi yazı;

Ahmet KANDEMİR