İşte okullarda sınıf annelerini yasaklayan resmi yazı

Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu: 274 şüpheli gözaltında
Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu: 274 şüpheli gözaltında
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
'Bedelini bellerini doğrultamayacak suretle öderler'
'Bedelini bellerini doğrultamayacak suretle öderler'
Seçil Erzan'ın telefonu incelendi bilirkişi raporu ortaya çıktı
Seçil Erzan'ın telefonu incelendi bilirkişi raporu ortaya çıktı
'Temel kanunları milletimizin ihtiyacını gözeterek yeniledik'
'Temel kanunları milletimizin ihtiyacını gözeterek yeniledik'
Türkiye, Yunanistan'la yeni bir sayfa açmak istiyor
Türkiye, Yunanistan'la yeni bir sayfa açmak istiyor
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Erdoğan: Yunanistan Türkiye'nin hasmı değil
Erdoğan: Yunanistan Türkiye'nin hasmı değil
Deprem harcamaları için 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı
Deprem harcamaları için 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı
Asgari ücret tespit komisyonu üyeleri kimlerden oluşur?
Asgari ücret tespit komisyonu üyeleri kimlerden oluşur?
Tartışmalara yol açan 'sınıf annesi' uygulaması yasaklandı!
Tartışmalara yol açan 'sınıf annesi' uygulaması yasaklandı!
Kabine, Gazze'deki dramı ve zam oranlarını görüşecek
Kabine, Gazze'deki dramı ve zam oranlarını görüşecek
TikTok rezaletine devlet el koydu
TikTok rezaletine devlet el koydu
Asgari ücrette üç senaryo
Asgari ücrette üç senaryo
Ekonomiye ilişkin düzenlemenin birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı
Ekonomiye ilişkin düzenlemenin birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren teklif Genel Kurul'da
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Yerlikaya: Fenomenlerin bahse karıştıkları iddiaları inceleniyor
Bakan Yerlikaya: Fenomenlerin bahse karıştıkları iddiaları inceleniyor
Bakan Koca paylaşmıştı: Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor
Bakan Koca paylaşmıştı: Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor
Fenomenlere yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi
Fenomenlere yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi
Dilan Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi
Dilan Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi
Vali'den 'Bana bir şemsiye borçlusunuz' mesajı gönderen öğrenciye jest
Vali'den 'Bana bir şemsiye borçlusunuz' mesajı gönderen öğrenciye jest
İYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararı
İYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem asgari ücret ve ekonomi
Kabine yarın toplanıyor: Gündem asgari ücret ve ekonomi
İPA araştırdı: İşte İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti
İPA araştırdı: İşte İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti
Emekli polisin evinde rehin aldığı iki sağlık görevlisi kurtarıldı
Emekli polisin evinde rehin aldığı iki sağlık görevlisi kurtarıldı
Deprem bölgesinde 22 bin konutun daha temeli atıldı
Deprem bölgesinde 22 bin konutun daha temeli atıldı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Erdoğan: İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı
Erdoğan: İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı
PISA 2022 sonuçlarına göre Türkiye her alanda sıralamasını yükseltti
PISA 2022 sonuçlarına göre Türkiye her alanda sıralamasını yükseltti
MEB ortak sınav konularını açıkladı
MEB ortak sınav konularını açıkladı
Ana sayfaHaberler Eğitim

İşte okullarda sınıf annelerini yasaklayan resmi yazı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 30.11.2023 tarih ve 90960486 sayılı yazılarıyla, okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 10:53, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 11:04
Yazdır
İşte okullarda sınıf annelerini yasaklayan resmi yazı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 30.11.2023 tarih ve 90960486 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

Bakanlığımıza yapılan başvurularda bazı okullarımızda "sınıf annesi" adı altında velilerin görevlendirildiği, görevlendirilen bu kişilerin sınıfın çeşitli ihtiyaçları için velilerden aidat ve benzeri adlar altında para topladıkları, ders araç-gereci temini yönünde faaliyetlerde bulundukları ve zaman zaman derslere müdahil oldukları dile getirilmektedir.

Ayrıca bu kişilerin, kişisel verilerin korunmasına aykırı olarak öğrencilerin görüntülerini kaydettikleri ve bu görüntüleri çeşitli sosyal medya platformlarında yayınladıkları kamuoyuna yansımaktadır.

26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin; "Öğretmen" başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Okul öncesi ve ilköğretim kurumu öğretmenleri, kendilerine verilen grup/sınıf/şubede eğitim ve öğretim faaliyetlerini, eğitim ve öğretim programında belirtilen esaslara göre planlamak ve uygulamak, ders dışında okuldaki eğitim ve öğretim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür." hükümleri yer almaktadır.

Öğrenci sağlığı ve okul güvenliği başlıklı 78 inci maddesinin yedinci fıkrasında "Öğrencilerin; okul içi ve okul dışında yapılan eğitim etkinlikleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ile gezi ve gözlem faaliyetleri esnasında çekilen görüntüleri sosyal medya platformları ve haberleşme gruplarında her ne ad altında olursa olsun paylaşılamaz. Ancak, veliden ve rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrenciden yazılı izin alınması kaydıyla yayımlanabilir." hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, okullarımızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim süreçleri, Bakanlığımızın görevlendirdiği öğretmenlerimiz tarafından, milli eğitimin ilke ve amaçları doğrultusunda öğrencilerin üstün yararı gözetilerek, yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak bilimsel esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Ders öğretmeni dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesi eğitimin niteliğini bozmakta ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturmaktadır.

Valiliğinizce okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

İşte o resmi yazı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber