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Brent petrolün varil fiyatı 77,23 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,23 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 10:12, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 10:13
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Brent petrolün varil fiyatı 77,23 dolar

Dün 79,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 77,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,25 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol arzı ve talebine ilişkin belirsizliklerin arttığı petrol piyasasında yön arayışı sürüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi bazı ülkelerin geçen hafta açıkladığı gönüllü üretim kesintilerinin küresel petrol arzına etkisi tartışılmaya devam ediyor. Arz tarafında belirsizliğe yol açan bu durum, petrol fiyatlarında da dalgalanmalara neden oluyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına ilişkin veriler de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 594 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 267 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak. Söz konusu stok artışına ilişkin veriler doğrulanırsa fiyatlardaki düşüş eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler de fiyatların aşağı yönlü seyrini destekledi.

Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Çin'in kredi notu görünümündeki aşağı yönlü revizyonun, yapısal ve kalıcı olarak düşük orta vadeli ekonomik büyümeye ve emlak sektöründe devam eden daralmaya ilişkin artan riskleri yansıtmakta olduğu kaydedildi.

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışmasının tırmanması ve daha geniş alanlara yayılması ihtimali arz endişelerine yol açarak petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,31 ile 77,50 dolar aralığının direnç, 77,12 ile 76,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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