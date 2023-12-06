Ankara'da üniversite servis otobüsü devrildi, 2 kişi yaralandı

Kazada otobüste bulunan 5 kişiden şoför ile bir yolcu yaralandı. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bağlıca Bulvarı'ndan Başkent Üniversitesine seyir halinde olan B.Ü. idaresindeki 06 C 0566 plakalı servis otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarpıp devrildi.

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