Motorine indirim geliyor

07.12.2023 PERŞEMBE gününden geçerli olmak üzere

Motorin grubunda 1,34 TL FİYAT İNDİRİMİ beklenmektedir.

Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir.

06.12.2023 tarihinde Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİN DEĞERİ : (-) 0,85

MOTORİN DEĞERİ : (-) 3,50