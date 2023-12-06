Sınavsız şube müdürü atamalarının yürütmesini durduran karar BİM'de iptal edildi
TEÇ-SEN tarafından Ankara 10. İdare Mahkemesi nezdinde sınavsız şube müdürü atamalarının tümünün yürütmesinin durdurulması ve iptali için genel dava açılmış, Ankara 10. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Milli Eğitim Bakanlığınca karara itiraz edilmesi üzerine toplanan Ankara Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını iptal etti.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 14:00, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 11:13
Ankara 10. İdare Mahkemesi, 2023/918 esas numarasıyla verdiği kararda, Türkiye genelinde 29.01.2018-28.03.2023 tarihleri arasında 76. Madde ile yapılan tüm şube müdürü atamalarının yürütmesini durdurmuştu. Milli Eğitim Bakanlığınca karara itiraz edilmesi üzerine toplanan Ankara Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. Sınavsız şube müdürü atamalarının yürütmesi durduruldu
Sınavsız şube müdürü atamalarının iptal edilmesine ilişkin Ankara 10. İdare Mahkemesinde 2023/918 esas numarasıyla görülen dava esastan görüşülmeye devam edilecek.
İşte Ankara Bölge İdare Mahkemesinin iptal kararı;
Ahmet KANDEMİR