Dolar/TL, 28,93 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 0,1 azalışla 28,9015'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından 11.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 28,9300'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 31,1860'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 36,4590'dan satılıyor.

Dün günü yüzde 0,3 yükselişle 104,1 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 104 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasından alınan soğuma sinyallerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini belirterek, bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

ABD'de açıklanan veriler Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik öngörüleri etkilemeyi sürdürürken, dün açıklanan verilere göre JOLTS açık iş sayısı ekimde bir önceki aya kıyasla 617 bin azalarak 8 milyon 733 bine geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen açık iş sayısının, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye indiğini anımsatan analistler, bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerinin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in yüzde 70 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceği fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.