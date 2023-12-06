Ağrı'da bir tırdan 30 kilogram beyaz altın çalan 5 zanlıya tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürbulak Tır Parkı içerisinde park halindeki bir tırın dorsesinden 30 kilogram palladıum (beyaz altın) çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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