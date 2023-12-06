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Kasko poliçe fiyatlarında düşüş

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında yaşanan gerileme, kasım sonu itibarıyla poliçe primlerinde yüzde 7'lik düşüşü beraberinde getirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 13:35, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 13:37
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Kasko poliçe fiyatlarında düşüş

Türkiye otomotiv pazarında son zamanlarda sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Fiyatlardaki gerileme, kasko ve sigorta sektöründe önemli değişikliklere neden oluyor.

Özellikle ikinci el fiyatları ile ilgili düzenlemelerin yanı sıra banka kredi faizlerindeki artış, araç alım-satım işlemlerindeki azalma ve araç bedellerinde gerileme, kasko ve sigorta primlerindeki düşüşü doğrudan etkiledi. Bu durum, araç sahipleri için maliyet avantajları sunarken, sigorta şirketlerini de politika fiyatlarını revize etmeye yönlendirdi.

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) edinilen bilgiye göre, eylül ayı itibarıyla, otomobil kullanım tarzına bağlı ortalama kasko poliçe primleri yıl içerisinde zirve noktalarını gördü. Ancak kasım ayının sonuna gelindiğinde, araba fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle, poliçe primlerinde yüzde 7'lik bir gerileme yaşandı. Araç fiyatlarındaki düşüş, sigorta şirketlerinin tazminat maliyetlerini azaltmalarına ve dolayısıyla primlerde indirim yapmalarına olanak tanıdı.

Ayrıca primlerdeki düşüş, tüketiciler için daha uygun sigorta poliçelerine erişim sağlarken, müşterilere daha avantajlı seçenekler sunulmasına da imkan tanıdı

DÖVİZDEKİ SEYİR ETKİLİ OLDU"

TSB'den paylaşılan bilgilere göre, son dönemde kasko ve sigorta ücretlerinde yaşanan düşüşün temel nedenlerinden biri de döviz kurlarındaki istikrarlı seyir oldu.

Uzun süre boyunca sabit kalan döviz kurları, sigorta şirketlerinin maliyetlerini etkileyen döviz dalgalanmalarının olmamasına ve bu nedenle primlerin daha istikrarlı bir şekilde belirlenmesine olanak tanıdı. Ayrıca ikinci el araç bedellerinin orijinal araç fiyatlarını aşamaması, ikinci el satışlarındaki kilometre sınırlamaları ile araç kredilerindeki daralma ve özellikle ikinci el araç bedellerindeki düşüş de bu eğilimi destekleyen bir faktör oldu.

KASKO SİGORTALILIK ORANI EN YÜKSEK İLLER

Otomobil fiyatlarındaki gerileme, sigorta şirketlerinin tazminat ödemelerini daha sürdürülebilir bir seviyede tutmalarına ve dolayısıyla primleri düşürmelerine de katkı sağladı.

Düşen sigorta primleri, araç sahiplerine maliyet tasarrufu sağlarken, aynı zamanda sigorta sektöründe yarattığı güven etkisiyle daha cazip poliçe seçenekleri sunulmasına da olanak tanıyor. Ancak bu eğilimlerin sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmek için sektördeki diğer faktörlerin, özellikle trafik kazalarının sıklığı ve şiddeti gibi risk unsurlarının da göz önüne alınması gerektiği belirtiliyor.

TSB verilerine göre, kasko sigortalılık oranı en yüksek il İstanbul olurken, onu Ankara ve Kocaeli izliyor.

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