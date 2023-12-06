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Yargıtay 8. Ceza Dairesi başkanlığına İhsan Baştürk seçildi

Yargıtay 8. Ceza Dairesi başkanlığına aynı daire üyesi İhsan Baştürk seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 14:19, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 14:28
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi başkanlığına İhsan Baştürk seçildi

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, daire başkanının görev süresinin dolmasının ardından Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gerçekleştirilen seçimi kazanan Baştürk, Yargıtay 8. Ceza Dairesinin yeni başkanı oldu.

Baştürk'ün öz geçmişi

İhsan Baştürk, 1968'de Gaziantep'te doğdu, 1989'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Gaziantep hakim adayı olarak mesleğe başlayan Baştürk sırasıyla Selim, Çamlıyayla, İskenderun ve Şişli'de görev yaptı, 2007'den itibaren ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulundu.

Baştürk, 2014'te Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

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