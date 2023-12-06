Manisa'da FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ve Yunusemre ilçelerinde "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 14:21, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 14:22
Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin çalışmaları neticesinde, Akhisar ve Yunusemre İlçelerinde "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan H.D. ve Z.A isimli şahıslar Jandarma Suç Araştırma (JASAT) dedektifleri tarafından yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlardaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.