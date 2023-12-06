Manisa'da FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin çalışmaları neticesinde, Akhisar ve Yunusemre İlçelerinde "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan H.D. ve Z.A isimli şahıslar Jandarma Suç Araştırma (JASAT) dedektifleri tarafından yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlardaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.