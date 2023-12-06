Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 14:36, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 14:38
Türk Silahlı Kuvvetleri, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.