Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

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