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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 16:02, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 16:08
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.45'te başladı.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN SUNUM YAPACAK

Toplantının gündem maddeleri arasında ilk sırayı, emeklilere ve asgari ücretliye yapılacak zam oranları alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konu hakkında kabine üyelerine detaylı bir sunum yapacak.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI ELE ALINACAK

Toplantıda gündeme gelecek bir diğer konu İsrail'in Gazze'de iki aydır devam eden katliamları... Gazze'yi aralıksız bombalayan İsrail'in durdurulması ve ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin arabuluculuk ve garantörlük meselesi değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD ile devam eden F-16 satış görüşmeleriyle mevcut uçakların modernizasyon kitlerinin alımı konusunda gelinen noktayı anlatacak.

BAKAN GÜLER EUROFİGHTER TEDARİKİ KONUSUNDAKİ GELİŞMELERİ GÜNDEME GETİRECEK

Bakan Güler, Eurofighter tedariki konusundaki gelişmeleri de gündeme getirecek. Kabinede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir, BAE ve Katar temasları değerlendirilecek. Erdoğan'ın yarın yapacağı Yunanistan ziyareti de sıcak başlıklar arasında olacak.

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