Dilan ve Engin Polat'ın el konulan lüks araçları AVM otoparkında

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında el konulan ve önceki gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen araçlar, Fon yetkililerince teslim alındı.

Yedieminden alınarak bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına getirilen araçlarda inceleme yapılarak eksper raporu tutturuldu ve kayıt altına alındı.

Sayıları 16'yı bulan ve aralarında Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markaların da yer aldığı araçlar AA tarafından görüntülendi.