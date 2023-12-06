- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast'a 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Samast'ın 6 Mart 2024'te yapılacak duruşmada savunma yapması bekleniyor.

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