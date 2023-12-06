Ogün Samast'a yurt dışına çıkış yasağı
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast'a 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Samast'ın 6 Mart 2024'te yapılacak duruşmada savunma yapması bekleniyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 17:34, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 17:34
- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast'a 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Samast'ın 6 Mart 2024'te yapılacak duruşmada savunma yapması bekleniyor.