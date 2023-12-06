Fabrikada çökertme havuzuna düşen stajyer öğrenci hayatını kaybetti

Olay, Ereğli Şeker Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya bakıma gelen bir elektrik firmasında stajyer öğrenci olan Ulaş D. (17), çalıştığı sırada çökertme havuzuna düşerek ağır yaralandı. Öğrenci, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç stajyerin Ereğli Organize Sanayisinde bulunan bir kolejde öğrenci olduğu öğrenildi.