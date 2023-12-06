Hakim ve savcılar özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor

Yüksek yargı organlarının özlük haklarındaki iyileştirme gündemdeki yerini koruyor. 2023 yılı içinde yapılan düzenlemeyle yüksek yargı üyelerinin (Yargıtay ve Danıştay üyeleri) özlük hakları Anayasa Mahkemesi üyelerinin seviyesine çıkarılmış ancak Anayasa Mahkemesi ilgili kanunu jet hızıyla görüşüp iptal etmişti. Yargıtay ve Danıştay yöneticilerinin bu iptale tepkili olduğu medyaya yansımıştı.

Kanunun TBMM'de görüşmeleri sırasında, düzenlemenin birinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcıların özlük haklarında bir değişiklik öngörmemesine hakim ve savcılar tepki göstermişti. Bu tartışmalar sırasında hakim ve savcıların en yoğun olarak toplandığı Yargıda Birlik Derneğinden istifalar yaşanmıştı.

Anayasa Mahkemesinin, yüksek yargı organlarını kapsayan düzenlemeyi iptal etmesi sonrasında, birinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcıların da özlük haklarında iyileştirme yapılması beklentisi oluştu.

Yargıda Birlik Derneği Yönetim Kurulu üyeleri bugün Adalet Bakan Yardımcıları Akın GÜRLEK, Ramazan CAN ve Niyazi ACAR'ı ziyaret etti.

Ziyarette; yargı mensuplarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, hakim ve savcıların lojman sıkıntılarının giderilmesi, hakim ve Savcıların medyada çıkan asılsız haberler sonucunda linç edilmesinin önüne geçilmesine yönelik tedbirler konuşuldu.