İhtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz destek tutarı artırıldı

İhtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 lira olarak ödenen doğalgaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildi.

Enflasyonla mücadele ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunun da gündeme geldiği toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçti.

3 saat 15 dakika süren toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için atılması gereken adımlar ele alındı.

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