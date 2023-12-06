İhtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz destek tutarı artırıldı
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 lira olarak ödenen doğal gaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 19:52, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 20:01
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
3 saat 15 dakika süren toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için atılması gereken adımlar ele alındı.
Enflasyonla mücadele ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunun da gündeme geldiği toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçti.
Cumhurbaşkanı Erodğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI
İhtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 lira olarak ödenen doğalgaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildi.