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Yatağında ölü bulunan Gamze'nin tutuklu anne ve babası için akıl sağlığı raporu istendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze S'yi öldürdükleri iddiasıyla annesi Turcen S. ile babası Mehmet Halil S'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan anne ve babanın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda rapor alınmasına karar verdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 20:39, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 20:39
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Yatağında ölü bulunan Gamze'nin tutuklu anne ve babası için akıl sağlığı raporu istendi

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, tutuklu sanıkların yanı sıra, maktulün kardeşleri ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mahkeme heyeti, sanık ve müşteki avukatlarını dinledi.

Mahkeme heyeti, Turcen S. ve Mehmet Halil S'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda Manisa Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi'nden rapor alınmasına ve sanık Turcen S'nin 15 gün hastanede izlenilmesi ve gözetim altında tutulmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Ocak'a erteledi.

- Olay

Ailenin ihbarı üzerine 24 Ocak 2022'de Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen jandarma olay yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğu tespit edilmişti. Genç kızın gözaltına alınan anne ve babası, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gizli tanığın ifadesi üzerine çalışma başlatmış, anne Turcen S. ve baba Mehmet Ali S. İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programının ardından 25 Ekim 2022'de jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Bodrum ilçesine getirilmişti. Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sanık anne ve baba hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

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