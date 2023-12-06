Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Cemre Ersin, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net