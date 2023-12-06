Bakanlıktan 'doğal gaz desteği' açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğal gaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 21:45, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 22:00
Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."