El-Ehli Baptist Hastanesi'nde yaralılar kan kaybından ölüyor

Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene hapis istemi
Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene hapis istemi
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Starbucks'ın piyasa değeri 12 milyar dolardan fazla azaldı
Starbucks'ın piyasa değeri 12 milyar dolardan fazla azaldı
İhtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz destek tutarı artırıldı
İhtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz destek tutarı artırıldı
Hakim ve savcılar özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor
Hakim ve savcılar özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor
Erdoğan: İşçilerimizin onayını alacak bir asgari ücret belirleyeceğiz
Erdoğan: İşçilerimizin onayını alacak bir asgari ücret belirleyeceğiz
Kırmızı et sektörüne soruşturma: Fiyat artışlarının nedeni de belli oldu
Kırmızı et sektörüne soruşturma: Fiyat artışlarının nedeni de belli oldu
Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna verilen cezayı onadı
Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna verilen cezayı onadı
Araç alım satımı azaldı: Kasko poliçe fiyatları geriledi
Araç alım satımı azaldı: Kasko poliçe fiyatları geriledi
Kanseri yenen Ayşegül öğretmen 2 yıl sonra öğrencilerine kavuştu
Kanseri yenen Ayşegül öğretmen 2 yıl sonra öğrencilerine kavuştu
CHP ve TÜRK İŞ'den 'Asgari Ücret' açıklaması
CHP ve TÜRK İŞ'den 'Asgari Ücret' açıklaması
Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu: 274 şüpheli gözaltında
Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu: 274 şüpheli gözaltında
'Bedelini bellerini doğrultamayacak suretle öderler'
'Bedelini bellerini doğrultamayacak suretle öderler'
Seçil Erzan'ın telefonu incelendi bilirkişi raporu ortaya çıktı
Seçil Erzan'ın telefonu incelendi bilirkişi raporu ortaya çıktı
Türkiye, Yunanistan'la yeni bir sayfa açmak istiyor
Türkiye, Yunanistan'la yeni bir sayfa açmak istiyor
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Erdoğan: Yunanistan Türkiye'nin hasmı değil
Erdoğan: Yunanistan Türkiye'nin hasmı değil
Deprem harcamaları için 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı
Deprem harcamaları için 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı
Asgari ücret tespit komisyonu üyeleri kimlerden oluşur?
Asgari ücret tespit komisyonu üyeleri kimlerden oluşur?
Kabine, Gazze'deki dramı ve zam oranlarını görüşecek
Kabine, Gazze'deki dramı ve zam oranlarını görüşecek
TikTok rezaletine devlet el koydu
TikTok rezaletine devlet el koydu
Asgari ücrette üç senaryo
Asgari ücrette üç senaryo
Ekonomiye ilişkin düzenlemenin birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı
Ekonomiye ilişkin düzenlemenin birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren teklif Genel Kurul'da
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Yerlikaya: Fenomenlerin bahse karıştıkları iddiaları inceleniyor
Bakan Yerlikaya: Fenomenlerin bahse karıştıkları iddiaları inceleniyor
Bakan Koca paylaşmıştı: Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor
Bakan Koca paylaşmıştı: Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor
Fenomenlere yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi
Fenomenlere yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi
Dilan Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi
Dilan Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi
Vali'den 'Bana bir şemsiye borçlusunuz' mesajı gönderen öğrenciye jest
Vali'den 'Bana bir şemsiye borçlusunuz' mesajı gönderen öğrenciye jest
İYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararı
İYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararı
Ana sayfaHaberler Dünya

El-Ehli Baptist Hastanesi'nde yaralılar kan kaybından ölüyor

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin, çok sayıda vaka nedeniyle kapasitesinin yetersiz kaldığını ve yaralıların kan kaybından öldüğünü duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 23:16, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 23:18
Yazdır
El-Ehli Baptist Hastanesi'nde yaralılar kan kaybından ölüyor

Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Kudra, "Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi, çok sayıdaki vaka nedeniyle sağlık hizmeti kapasitesini yitirdi, yaralılar kan kaybından ölüyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası kurumlara "destek ve yardım" çağrısı yapan Kudra, "Yaralıları kabul etmek için Şifa Hastanesi'ni elimizden geldiğince aktif tutmaya çalışıyoruz ancak büyük zorluklarla karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.

Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemini çökertmek için sağlık merkezlerini kasıtlı olarak hedef aldığını, soykırım suçu işlediğini ve Gazze'nin kuzeyindeki 800 bin kişinin sağlık hizmetinden yoksun bırakıldığını vurguladı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 84, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248 Filistinli öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 264 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, yaşanan çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.

- Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber