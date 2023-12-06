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Sedat öğretmen 134 kütüphane kurdu, 579 okula kitap ulaştırdı

Erzurum'da Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Sedat Emrem, 2018'de başlattığı kampanyayla bugüne kadar yurt içinde 134 kütüphane kurdu, 579 okula 150 binden fazla kitap ulaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 23:27, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 23:27
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Sedat öğretmen 134 kütüphane kurdu, 579 okula kitap ulaştırdı

Hınıs ilçesi Şehit Ahmet Akdağ Ortaokulu'na 2018'de Türkçe öğretmeni olarak atanan Sedat Emrem, okul kütüphanelerinin kitap ihtiyacı olduğunu görünce "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Kampanyası" başlattı.

Sosyal medya başta olmak üzere yayınevlerinden kampanyaya destek isteyen Emrem'in çağrısı, kısa sürede karşılık buldu.

Türkiye'nin her yerinden gelen desteklerle okulda 4 bin kitaplık kütüphane kurmayı başaran Emrem, fazla kitapları civar okullara vermeye başladı.

Pasinler ilçesindeki Alvar Ortaokulu'nda görevine devam eden Emrem, desteklerle kampanyayı Türkiye'ye yayıp 50'si Erzurum'da olmak üzere 33 şehirde 134 kütüphanenin kurulmasına ve 579 okula 150 binden fazla okuma kitabının ulaştırılmasına vesile oldu.

Emrem, Erzurum'daki kütüphane kurulumlarını bizzat takip etti, diğer illerdeki çalışmaları da bazen kendi gidip bazen de o kentlerdeki öğretmenlerle işbirliği içinde yaptı.

"Atölyemiz Olsun Çocuklar Sanatla Buluşsun Projesi"ni de hayata geçiren Emrem, 7 okulda müzik sınıfı atölyelerinin kurulmasını sağladı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için materyal desteği verdi.

Sedat Emrem, AA muhabirine, 2008 yılında kendi okulu için kampanyayı başlatmasıyla birlikte bu konuda aslında büyük bir boşluk olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Bunun üzerine arkadaşlarıyla diğer okullar için de kampanya düzenlediklerini anlatan Emrem, "Kitap kampanyası olarak başlayan bu proje zamanla 134 kütüphane oluşmasına vesile oldu. Bunlar hayırseverlerimizle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitime gönül veren insanların emekleriyle ve çabalarımızla gerçekleşen bir durum oldu. Bakanlığımız da aynı isimle bir proje başlattıktan sonra amacımıza ulaşmış olduk." dedi.

Kampanyanın okullarda kütüphane kurma eylemine dönüşmesiyle ciddi desteğin geldiğini ifade eden Emrem, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 33 farklı şehirde kütüphane kurduk. Bunların içinde şehitlerimizin, şehit öğretmenlerimizin isimlerinin olduğu kütüphanelerimiz var. İnsanlarımızın bu isimleri bilmesi gerekiyor. Bedel ödeyen askerlerimiz, polislerimiz, sağlık ve kamu çalışanlarımız var. Bu kahramanların isimlerini böylesi güzel işlerle yaşatmalı ve öğrencilerimize tanıtmalıyız. Bu amaçla çalışıyoruz."

- "Okumaktan başka çaremiz yok"

Emrem, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan proje sonrası artık okulların kütüphane ihtiyaçlarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, "2018'de sistematik olarak kampanyaya başladık. Kurduğumuz 134 kütüphanenin yanında 579 okulumuza 150 binin üzerinde okuma kitabı ulaştırdık." diye konuştu.

MEB'in kütüphane projesi başlatmasının ardından farklı alanlara yöneldiklerini dile getiren Emrem, çocukların yeteneklerinin ortaya çıkması amacıyla "Atölyemiz Olsun Çocuklar Sanatla Buluşsun Projesi"ni hayata geçirerek, 7 okulda müzik sınıfı atölyelerinin kurulduğunu ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için de materyal destekleri sağlandığını ifade etti.

Öğrencilerin kitap alışkanlığı kazanmalarının önemini vurgulayan Emrem, "Kitabın okunmadığı coğrafyalara baktığımız zaman kan ve gözyaşından başka bir şey yok. Bizim medeniyetimize, aslolan gücümüze dönmemiz, bunun için okumamız, çalışmamız gerekiyor. Okumaktan başka çaremiz yok." dedi.

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