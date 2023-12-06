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ABD'de üniversitede silahlı saldırı alarmı

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Nevada Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 23:40, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 23:45
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ABD'de üniversitede silahlı saldırı alarmı

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Nevada Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı alarmı verildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin Beam Hall binasında "aktif bir silahlı saldırı" olarak nitelendirerek, öğrencileri salonu boşaltmaya ve güvenli bir alana sığınmaya çağırdı.

Polis, saldırıda "birden fazla kurbanın" olduğunu ve olaya müdahale edildiğini belirterek, "Lütfen bölgeden uzak durun" dedi.

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