Dünyaca ünlü dev markalar 10 Bin nüfuslu ilçede üretiliyor

Dereli Belediyesi tarafından ilçenin ekonomi ve istihdamına katkı sağlamak amacıyla tahsis edilen arazi üzerine kurulan tekstil atölyesinde, Hugo Boss, Lacoste, Emporio Armani, Arena gibi dünyaca ünlü dev markalara ait spor tekstil ürünleri, Dereli ilçesinde yaşayan kadınlar tarafından üretiliyor.

Nisan ayında faaliyete başlayan atölyede mesleki eğitimlerini tamamlayarak işbaşı yapan 48'i kadın 51 personelin ellerinde üretilen yüksek kaliteli tekstil ürünleri Fransa, Almanya ve Amerika gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Atölyenin üretimden sorumlu yöneticisi Kerem Yavuz, "Merkezimiz İstanbul'da, bu atölyeyi Nisan ayında faaliyete geçirdik. Şu an tamamı Derelili olan 51 personelimizin tüm eğitimlerini burada gerçekleştirip yetiştirdik. Dünya markalarına üretim yapıp Fransa, Almanya ve Amerika gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Şu an 51 olan çalışan sayımızı tam kapasiteye geçtikten sonra 120-150'ye çıkaracağız. İlçede işsizlik çok fazla, buradaki insanlarımıza özellikle kadınlarımıza gelir kaynağı oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Gösterdiği desteklerden dolayı Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu'na teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.