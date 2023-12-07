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7 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

7 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 00:03, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 00:06
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7 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunacağı Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile ikili görüşmesinin ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis'i kabul edecek.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısının ardından çalışma yemeğine katılacak.

(Atina)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Meclis Başkanı Andrija Mandic ile bir araya gelecek, HEDEP Meclis Grubunu ziyaret edecek.

(TBMM/11.00/15.00)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ATO Congresium'da 1. Elektronik Harp Sempozyumu'na katılacak.

(Ankara/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Dünya İnsan Hakları Sempozyumu"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Nolu Aile Destek Merkezi, Belediye Kadın Yaşam Merkezi-Bilgi Evi-Kütüphane, Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi açılışlarına katılacak, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, kadın girişimcilerle buluşacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Şırnak/15.30/18.50)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Galatasaray Spor Kulübü ile Deprem Konutu Yapım Protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/12.00)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin il bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ile eğitim ve sağlık harcamaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşecek.

(Moskova)

2- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Çiang, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Çin-AB zirvesi kapsamında bir araya gelecek.

(Pekin)

3- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konferansı kapsamında üniversite öğrencileriyle buluşacak.

(Rize/10.00/14.30/15.00/16.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu; Manisa FK-GMG Kastamonuspor, EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor, Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor, MKE Ankaragücü-İskenderunspor, Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928 ve RAMS Başakşehir-Astor Enerji Şanlıurfaspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Manisa/Sivas/13.00/Gaziantep/15.00/Ankara/17.00/Rize/19.00/İstanbul/21.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Berlin/22.00)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftası, Spor Toto-Beykoz Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.

(Ankara/18.00)

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