TBMM'den 'Dijital telif' daveti

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'de dijital telif konusunda içerik üreticileriyle bunu yaygınlaştıran mecralar arasında yeni bir sözleşme yapılması gerektiğini belirtti. Bu çerçevede Google'ın Komisyon'a davet edildiğini kaydeden Yayman, "Bütçe görüşmelerinin ardından ilgili taleplerle Google'ı bir araya getireceğiz ve bir uzlaşma noktası olacağız, bir köprü görevi göreceğiz." dedi. Yayman, dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesine imkan sağlayacak "Dijital Telif Yasası" çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

EKSİKLİK VAR

Dijital platformlar için Avrupa'daki bazı ülkelerde yasal düzenlemeler yapıldığını; Türkiye'de de bu alanda önemli bir eksiklik bulunduğu anlatan Yayman, bu eksikliği gidermek için "Dijital Telif Yasası"nın ele alınması gerektiğini vurguladı.

TALEP BASIN KURULUŞLARINDAN

Yayman, İnternet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan Amerikan şirketi Google'ın, bazı ülkelerdeki yasal düzenlemeler kapsamında hareket ettiğini dile getirdi. Yasal düzenlemeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı ve diğer paydaşlarla görüşme halinde olduklarını kaydeden Yayman, özellikle basın kuruluşlarından bu konuda talep olduğunu dile getirdi. Yayman, "Bir gazetede haber üretildiğinde, herhangi bir internet sitesi o haberi alıp kopyalamakta ve kendi haberi gibi sunmakta. Ama biz buna dijital telifi getirdiğimizde eminim ki en azından referans vermek veya bununla ilgili içerik üreticisine sembolik de olsa bir bedel ödemek suretiyle daha iyi bir çalışma ve daha iyi bir ekosistem kurmuş oluruz" ifadesini kullandı.