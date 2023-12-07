AK Parti 3 büyük ilde kazanacak aday arıyor!

AK Parti'de Ekrem İmamoğlu'na karşı Karadenizli aday arayışı sürerken, hem Kürt seçmenin hem muhalif seçmenin oyunu alabilecek profiller üzerinde de duruluyor. Karadenizli ve Kürt olmamasına rağmen bakanlığı döneminde gösterdiği performanstan dolayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'un adı kulislerde en çok dillendirilen isimler arasında yer alıyor.

FAHRETTİN KOCA ÖN PLANA ÇIKIYOR

Bazı parti kurmayları İstanbul'da hem Kürt seçmene hem muhalif seçmene hitap edebilecek, ılımlı siyaset yürütebilecek bir ismin aday gösterilmesi gerektiğini savunuyor. Kulislerde bu özellikleri taşıyan isimlerden birinin de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğu konuşuluyor. Ayrıca, Karadenizli olması ve bakanlık döneminde yaptığı büyük yatırımlarla kendini gösteren eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da İstanbul için konuşulan isimler arasında bulunuyor.

GÖKSU, TÜRKMEN VE TURAN DA ADAY GÖSTERİLEBİLİR

Yine mevcut ilçe belediye başkanlarından birisinin de büyükşehir için aday gösterilebileceği belirtiliyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve eski Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın aday gösterilebileceği kaydediliyor.

Ankara'da ise mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşısına milliyetçi bir profile sahip adayla çıkıldığı takdirde başkentin geri alınabileceği görüşü hakim. Kulislerde bu profildeki Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un aday gösterilmesinin yüksek ihtimal olduğu dile getiriliyor. Öte yandan aday adaylığı için Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden istifa eden eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin de aday olabileceği belirtiliyor.

'7 KUŞAK İZMİRLİ' ADAY OLABİLİR

İzmir'de de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın ismi öne çıkıyor. Parti kurmayları "İzmir'i almak istiyorsak bize 7 kuşak İzmirli bir aday lazım. Adayın muhalif seçmene hitap etmesi gerekir" değerlendirmesini yapıyor.

EMRAH ÖZCAN