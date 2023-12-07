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Büyükşehirler ittifakı tamam! AK Parti ve MHP 20 ilde yarışacak

AK Parti-MHP arasında yerel seçim iş birliğinde sona gelindi. AK Parti kurmayları "20-25 arası ilde MHP'ye rakip olarak yarışacağımız görünüyor" dedi. AK Parti kaynakları, kritik illerdeki adaylar arasında birden fazla anket yapacaklarını, bazen 5-6 ismi 2'ye düşürerek, nabız yoklayacaklarını söyledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 08:40, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 08:41
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Büyükşehirler ittifakı tamam! AK Parti ve MHP 20 ilde yarışacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki son görüşmede hangi illerde nasıl bir iş birliği yapılacağı konusunda anlaşma sağlanmıştı. Bu görüşmede, 2019 seçimlerinde ayrı ayrı aday çıkardıkları için muhalefetin kazandığı il belediyelerinde, aynı sonuçla karşı karşıya kalınmaması için, iş birliği yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda, iki partinin kurmaylarının yaptığı çalışmalarda, 30 büyükşehir ile ilçelerinde nasıl bir iş birliği yapılacağı konusunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca 30 civarında il belediyesinde iş birliği yapılması, 20'den fazla il belediyesi için de AK Parti ve MHP'nin ayrı aday çıkarması kararlaştırıldı.

BOLU'DA MHP'YE AK PARTİ DESTEĞİ

AK Parti kurmayları "Bir ilde muhalefetin oy oranı düşükse, bir varlık gösteremiyorlarsa buralarda MHP-AK Parti ayrı aday çıkaracak, iş birliği yapmaya gerek kalmayacak. 20-25 arası ilde AK Parti ve MHP olarak yarışacağımız görünüyor" dedi. Ayrıca şu anda CHP'nin elinde olan Bolu'da ise MHP'nin adayı ile seçime girilebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

İYİ PARTİ'NİN REDDİ NASIL ETKİLER?

AK Parti kaynakları, İyi Parti'nin CHP ile iş birliğine 'Hayır' kararı alması ve HEDEP'in kendi adayları ile seçime girme eğiliminde olmalarının İstanbul başta olmak üzere CHP'nin yönettiği Antalya, Muğla, Aydın, Adana, Mersin ve Eskişehir gibi büyükşehirlerde Cumhur İttifakı adaylarının kazanma ihtimalini artırdığına dikkat çekiyor. Ancak AK Parti kaynakları, CHP ve İyi Parti arasında 'tavanda' bir iş birliği olmasa bile seçmen bazında 'tabanda' bir ittifakın kurulması seçeneğini de göz ardı etmiyor.

AK Parti kurmayları, "Son gelişmelerden sonra AK Parti'nin lehine bir durum olması kaçınılmaz. Çünkü ittifaklar arasında özellikle İstanbul'da büyük farklar yok. Ama batı illerinde İyi Parti ile CHP tabanı arasında sosyolojik bir yakınlaşma da söz konusu. Partiler ittifak yapmasa bile, tabanda seçmen doğal ittifaklara gidiyor. Yani İyi Parti aday çıkarsa bile, örneğin seçmeninin yüzde 70'i Ekrem İmamoğlu'na oy verecektir. Çünkü İyi Parti seçmeni kendi partisine sadık bir seçmen değil. Ama HEDEP'te farklı. Türkiye'deki en sadık seçmen HEDEP'te. HEDEP İstanbul'da güçlü bir aday çıkarırsa, mesela Başak Demirtaş veya Ahmet Türk, seçmeni kendi adaylarına oy verir. İmamoğlu'nun kazanıp kazanmaması konusunda HEDEP seçmeni daha fazla etkili olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

İSİM ANKETLERİ BAŞLIYOR

Öte yandan AK Parti cephesinde, mevcut belediye başkanları ile yapılan memnuniyet anketleri de tamamlandı. AK Parti kurmayları 4 anket yaparak vatandaşın mevcut AK Parti belediye başkanlarından memnun olup olmadıklarına yönelik verileri aldıklarını kaydetti. Şimdi tüm Türkiye'de adaylarla ilgili anketlere başlayacaklarını ifade eden AK Parti kaynakları, özellikle aday tespit komisyonu çalışmaları sırasında kritik illerdeki adaylar arasında birden fazla anket yapacaklarını, bazen 5-6 ismi, 2'ye düşürerek, nabız tutacaklarını söyledi.

YÜCEL KAYAOĞLU

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