Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye adına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla yapılan mali yardım talebine cevaben "Kamuda ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesine İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması" hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, "Kamuda ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesine İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması" kapsamında, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın Türkiye'ye 1,5 milyon doları aşmayacak miktarda hibe vermeyi teklif ettiği bildirildi.