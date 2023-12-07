Aralık ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklama yaptı.

Göktaş, aralık ayında yaklaşık 1 milyar 777 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 1 milyar 437 milyon TL tutarında da engelli aylığı ödemesi yapacaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda kasım ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.