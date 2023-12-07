İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gaziantep, Isparta ve Denizli'de düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 2014'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) İstanbul'daki FETÖ/PDY'ye ait çalışma evlerinde hazırlandığı iddia edilen kişilerle bunlardan sorumlu şüphelilerin bazılarının kimlik ve adres bilgileri belirlendi.

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