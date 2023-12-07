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Asgari ücrette gözler pazartesi gününe çevrildi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Asgari ücret belirlenirken, enflasyon, geçinme endeksleri ve genel ücretler seviyesi dikkate alınacak.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 11:02, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 11:04
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Asgari ücrette gözler pazartesi gününe çevrildi

Milyonlarca çalışan, merakla yeni asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyor. 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık'ta saat 14.00'te toplantılarına başlayacak.

İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. İkinci toplantı işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te olacak. Üçüncü toplantı ise işveren tarafı olan TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.

GÖRÜŞMELER ARALIK AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK

Son toplantı Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararları oy çokluğuyla alacak. Son toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret açıklanacak.

"DİĞER ÜCRETLER ÜZERİNDE DE ETKİLİ OLACAK"

Asgari ücret belirlenirken, enflasyon, geçinme endeksleri ve genel ücretler seviyesi dikkate alınacak. Temmuz ayında yapılan ara zamda yüzde 34 artış yapılan asgari ücret net 11 bin 402 lira olmuştu. Yapılacak zam diğer ücretler üzerinde de etkili olacak.

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