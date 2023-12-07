ORC : İYİ Parti kan kaybetmeye devam ediyor

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, sosyal medya hesabından yaklaşan yerel seçim öncesi genel siyasi durumun sandığa nasıl yansıyacağı hususunda 8 başlıkta genel değerlendirmede bulundu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala, araştıma şirketleri halkın nabzını tutmaya devam ediyor, ORC Araştıma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, yerel seçimlerde yapılacak ittifların nasıl sonuçlar doğuracağına ilişkin 8 başlık altında gözlemlerini anlattı.

İşte ORC Genel Müdürü Pösteki'nin seçim değerlendirmeleri:

Size çok kafanızı karıştırmadan genel siyasal durum üzerine 8 başlık halinde gözlemlerimi aktarmak istiyorum.

(1) CHP, Özgür Özel'in gelişi ile üzerindeki ölü toprağını attı. Kuvvetle muhtemel epeydir yakalayamadığı bir oy oranına ulaşacak. Ancak bir önceki seçime göre belediye sayısında azalma olacaktır.

(2) Ak Parti her ne kadar millet ittifakının dağılmasıyla motivasyon arttırmış olsa da, YRP ve MHP'ye oy kaybetmeye devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana beşinci Yerel seçimine girecek olan Ak Parti için, Aday isimleri ve projeleri belki de ilk defa bukadar önem arz ediyor.

(3) Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ittifaksız olarak da kazanmaya çok yakın. Ancak aynı şeyi Adana, Antalya ve Hatay için söyleyemiyoruz.

(4) İyi Parti kan kaybetmeye devam ediyor. Esasen ittifaktan ayrılıp, yeni bir merkez inşaa etme düşüncesi makul olsa da, Akşener ve ekibinin agresif tavrı pozitif etkiyi engelliyor.

(5) Hedep'in durumu epeydir stabil ancak aday çıkarma konusundaki kesin karar, oy oranını ve muhalif seçmenin sempatisini artı ve eksi yönde değiştirebilir.

(6) TİP'in, CHP'nin aday gösterilmeyecek belediye başkanlarını aday göstereceğine dair duyumlar var. Bu durumda TİP batı illerinde hiç beklenmeyen bir oy oranına ulaşabilir.

(7) MHP'nin yerel seçimlere ittifaksız girmesi halinde, tarihinin en büyük oyunu almasını bekliyorum. MHP, seçimden sonra Ak Parti'den umduğunu bulamayanların sığındığı liman haline geldi. İttifak dışında doğru adaylar ile %20 hayal değil.

(8) YRP'nin özellikle İstanbul ve Doğu Marmara ile Konya, Kayseri, Kahramanmaraş gibi illerde çift haneli rakamlara ulaşacağı ve yerel seçimlerin flaş partisi olacağı görülüyor. Şeklinde 8 başlık altında yerel seçimlere ilişkin beklentilerini açıkladı.