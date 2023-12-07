Teknik direktör Derelioğlu'nu darbeden 2 şüphelinin ifadesine ulaşıldı

Erenköy Mahallesi Dr. Mithat Süer Sokak'ta yol vermeme meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen ve Derelioğlu'nun yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden Z.K, hakimlikteki ifadesinde, karşı tarafı tanımadığını, tartışmanın Derelioğlu'nun aracını önüne kırması nedeniyle çıktığını savundu.

Tartışmada ilk hareketi karşı tarafın yaptığını öne süren Z.K, "Araçla ilerlerken küfürleşmeye başladık. Vurma filan yok. Kameralarda mevcuttur. Sadece itişme esnasında yere düştü. Herhangi bir şekilde darbetmedik. Aracın kapısını açar açmaz abime doğru vurdu sonrasında arbede çıktı. Vurma kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.

Diğer şüpheli N.K. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek arbede olunca herkesin düştüğünü, kasti bir şey olmadığını iddia etti.

Bakmakla yükümlü olduğu 2 ailenin bulunduğunu belirten N.K, olay nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

- Ne olmuştu?

Erenköy Mahallesi Dr. Mithat Süer Sokak'ta önceki gün teknik direktör Derelioğlu ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol vermeme meselesinden çıkan kavgada Derelioğlu darbedilmişti.

Gözaltına alınan iki şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.