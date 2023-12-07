Kırklareli'nde panelvan ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kırklareli'nde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 12:40, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 12:41
Sebahattin Demircan idaresindeki 39 ES 272 plakalı panelvan ile Sebahattin G'nin kullandığı 39 FD 461 plakalı otomobil Ürünlü köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Demircan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan Sebahattin G. ile eşi Nevin G. ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.