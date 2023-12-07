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'Tabip odalarının amacı sadece hekim haklarını korumak olmalı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hekim haklarının ve saygınlığının mücadele yeri sendikalarda değil esas tabip odalarında olmalıdır. Tabip odalarının amacı, sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olmalıdır" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 12:43, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 12:44
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'Tabip odalarının amacı sadece hekim haklarını korumak olmalı'

ÜLKEMİZE 114'Ü HASTA 56'SI REFAKATÇİ OLMAK ÜZERE 200 KİŞİ ULAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, bir basın mensubunun, 'Gazze'de İsrail'in baskıları arttı. Ateşkesten sonra sizin o bölgeden yaralı, yeni hasta transferine ilişkin bir planlamanız var mı?' sorusuna, "Bildiğiniz gibi hasta transferleriyle ilgili İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan 3'lü koordinasyon ekibimiz çalışıyor. Şu ana kadar ülkemize 114'ü hasta 86'sı refakatçi olmak üzere 200 kişi ulaştı. 114 hastamızdan çocuk hasta sayısı 26 kişiydi. 2 hastamızı da maalesef kaybettik. Halen 7 hastamız yoğun bakımda takip edilmektedir. Diğer hastalarımızın şu an için ciddi bir sorunu görünmüyor. Takipleri devam ediyor" diye yanıt verdi.

'20 AMBULANSIMIZ SINIRDA BEKLİYOR'

Bakan Koca, bundan sonraki süreç için de koordinasyon ekibinin yeni hastaların transferini yapmak üzere çalışmalarına devam ettiğini söyleyerek, "Önümüzdeki dönemde bizim temelde yapmak istediğimiz, Sahra Hastanesi'ni yerinde açarak, hizmeti yerinde vermek. Bununla ilgili bir ekibimiz Gazze'de 3 yerleşim yerini incelemişti, 3 yerleşim yerinin de altyapı açısından çok uygun olmadığını gördük, 4'üncü bir yerleşim yeri için yeniden fizibilite çalışmaları yapıldı. Refah Sınır Kapısı'na daha yakın olan bu 4'üncü noktanın uygun olacağını düşünüyoruz. Önceki gün İsrail Sağlık Bakanı, bugün Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Bu konuda mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde sanırım altyapısı daha iyi olan bu alanda hızla Sahra Hastanesi'ni kurma durumumuz söz konusu olacak. O durumda da hastaları daha çok yerinde tedavi etme konusunda imkanımız olacak. 20 ambulansımız ruhsatları alınmış şekilde sınırda bekliyor. Sahra Hastanemizle birlikte onların da Gazze'ye geçişi söz konusu olacak" dedi.

Bakan Koca, bir gazetecinin de 'Bölgede bir küçük kardeşimiz vardı; O da Cumhurbaşkanımıza bir çağrıda bulundu' sözlerine karşılık, "Bir değil 2 küçük kardeşimiz vardı. Birisi Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle çağrıda bulunmuştu. 2 çocuğumuza da, yavrumuza da ulaştık. Adreslerine ulaştık, onunla ilgili de iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.

TABİP ODALARININ AMACI SADECE HEKİM HAKLARINI VE SAYGINLIĞINI KORUMAK OLMALIDIR

'Türk Tabipler Birliği ile ilgili devam eden adli süreç ve sendikalar konusunda görüşünüzü alabilir miyiz?' sorusuna da Bakan Koca, "Sizin de ifade ettiğiniz gibi devam eden hukuki bir süreç var. Hekim haklarının ve saygınlığının mücadele yeri sendikalarda değil esas tabip odalarında olmalıdır. Tabip odalarının amacı, sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olmalıdır. Bütün hekim arkadaşlarımı, amacı sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olması gereken tabip odalarını desteklemeye davet ediyorum" diye cevapladı.

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