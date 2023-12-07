- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan mevkidaşı Katerina Sakellaropoulou ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Geniş bir heyetle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle gayet anlamlı görüşmeler yapacak. Hedef, aramızdaki 5.5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda, hangi alanlarda ne gibi adımlar atacağız bunları görüşeceğiz" dedi.