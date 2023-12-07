'Hedef, aramızdaki 5.5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan mevkidaşı Katerina Sakellaropoulou ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Geniş bir heyetle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle gayet anlamlı görüşmeler yapacak. Hedef, aramızdaki 5.5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda, hangi alanlarda ne gibi adımlar atacağız bunları görüşeceğiz" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 12:45, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 12:46
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan mevkidaşı Katerina Sakellaropoulou ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Geniş bir heyetle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle gayet anlamlı görüşmeler yapacak. Hedef, aramızdaki 5.5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda, hangi alanlarda ne gibi adımlar atacağız bunları görüşeceğiz" dedi.