AK Partili Dr. Yenigün'den ÇYDD ve Sakatlar Derneğine ziyaret

31 Mart Yerel seçimlerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine AK Parti'den tek aday adayı olan Dr. Tekin Yenigün ilk ziyaretini Kamu Yararı statüsüne sahip Derneklerden Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine ziyaret gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Meziyet Erol tarafından ağırlanan Yenigün tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı. Dr. Yenigün mesajında engelli bireylerin rahatça yaşadığı bir il hayal ettiğini aktardı. Bu konuda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin çok fazla görevi olduğunu belirterek yönetimimiz döneminde el birliği ile Tekirdağ'ı engelli dostu bir il yapacaklarını belirtti.

Başkan Meziyet Erol yapılan ziyaretin çok kıymetli olduğunu engelli bireylerin ilimiz genelinde dezavantajlı gruptan çıkarak topluma katkı sağlayacak düzeye gelmesi gerektiğini söyledi.

ÇYDD TEKİRDAĞ ŞUBESİNE ZİYARET

AK Parti'den Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine aday adayı olan Dr. Tekin Yenigün'ün ikinci ziyareti Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tekirdağ Şubesine oldu.

Çatkapı yapılan ziyarette Başkan yardımcısı Hilal Avcı ve dernek gönüllüleri tarafından karşılanan Dr. Yenigün tabelanızı gördüm ve ziyaret etmek istedim, önünüzden selamsız geçemezdim diyerek kendisini tanıttı. Algıları bir yana bırakarak birbirimizle konuşarak, dinleyerek anlayarak birlikte yaşama kültürünü geliştiebiliriz. Ben bir eğitimciyim, NKÜ 'nün Kurucu Genel Sekreteriyim sizler de bu vatana geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi destekliyorsunuz ve çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz, hep birlikte bu şehri yönetmeye ortak paydada buluşmaya, yaşanılabilir bir kent meydana getirmeyi hayal ediyorum.

Başkan Yardımcısı Hilal Avcı konuşmasında AK Partiden ilk kez ziyaret ediliyoruz bu bizi hem çok mutlu etti hem de şaşırttı. Biz siyaset üstü bir derneğiz, toplumun tüm bireylerine eşit mesafedeyiz, maalesef algılar bizleri kutuplaştırdı bu çat kapı ziyetiniz bizleri çok mutlu etti çayımızı, kahvemizi kapımızı çalan tüm misafirlerimize İkram ediyoruz. Dedi

Dr. Yenigün kısaca projelerinden bahsederek hatıra fotoğrafı le ziyareti sonlandırdı. Ziyaretlerin tüm dernek ve kuruluşlara devam edeceğini belirtti. Dr. Yenigün aday adaylığı basın açıklamasında belirttiği gibi Toplumun her kesimine dokunacağını ve bugün yapılan ziyaretin de bu yönden önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: 59 haber