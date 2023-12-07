Anne ile oğlunun yaşadığı evden 45 ton çöp çıktı

Anne ile oğlunun evde çöp biriktirdiği belirlendi. Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ev temizlik çalışması yaptı.

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