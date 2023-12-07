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KPSS-2023/7 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM internet sitesinden KPSS-2023/7 yerleştirme sonuçları açıklandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 14:32, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 14:37
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KPSS-2023/7 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

DUYURU

(7 Aralık 2023)

KPSS-2023/7: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 7 Aralık 2023 tarihinde 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2023/7 Yerleştirme Sonuçları

KPSS-2023/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS-2023/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2023/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2023/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS-2023/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

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