Merkez Bankası rezervleri 140 milyar doları geçti

Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük kapıda vize
Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük kapıda vize
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
KPSS-2023/7 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2023/7 yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan'dan 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' hakkında açıklama
Bakan'dan 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' hakkında açıklama
'Tabip odalarının amacı sadece hekim haklarını korumak olmalı'
'Tabip odalarının amacı sadece hekim haklarını korumak olmalı'
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğinde sona yaklaştık
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğinde sona yaklaştık
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Tek zam olacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Tek zam olacak
Bakan Tunç'tan AİHM ve Osman Kavala açıklaması
Bakan Tunç'tan AİHM ve Osman Kavala açıklaması
Asgari ücrette gözler pazartesi gününe çevrildi
Asgari ücrette gözler pazartesi gününe çevrildi
100 binin üzerinde EYT'linin dosyası onaylanmadı
100 binin üzerinde EYT'linin dosyası onaylanmadı
İkinci el otomobil satışlarında '6 ay ve 6 bin kilometre sınırı' uzatıldı
İkinci el otomobil satışlarında '6 ay ve 6 bin kilometre sınırı' uzatıldı
'Mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak için çalışıyoruz'
'Mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak için çalışıyoruz'
Büyükşehirler ittifakı tamam! AK Parti ve MHP 20 ilde yarışacak
Büyükşehirler ittifakı tamam! AK Parti ve MHP 20 ilde yarışacak
Emekliye 5 bin TL ikramiye gecikecek
Emekliye 5 bin TL ikramiye gecikecek
AK Parti 3 büyük ilde kazanacak aday arıyor!
AK Parti 3 büyük ilde kazanacak aday arıyor!
İstanbul tazminatında ya hep ya hiç!
İstanbul tazminatında ya hep ya hiç!
Asgari ücrette yüzde 312 reel artış
Asgari ücrette yüzde 312 reel artış
Ankara'nın Dikmen'i bir gecede tarih oldu
Ankara'nın Dikmen'i bir gecede tarih oldu
Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene hapis istemi
Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene hapis istemi
Starbucks'ın piyasa değeri 12 milyar dolardan fazla azaldı
Starbucks'ın piyasa değeri 12 milyar dolardan fazla azaldı
İhtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz destek tutarı artırıldı
İhtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz destek tutarı artırıldı
Hakim ve savcılar özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor
Hakim ve savcılar özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor
Erdoğan: İşçilerimizin onayını alacak bir asgari ücret belirleyeceğiz
Erdoğan: İşçilerimizin onayını alacak bir asgari ücret belirleyeceğiz
Kırmızı et sektörüne soruşturma: Fiyat artışlarının nedeni de belli oldu
Kırmızı et sektörüne soruşturma: Fiyat artışlarının nedeni de belli oldu
Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna verilen cezayı onadı
Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna verilen cezayı onadı
Araç alım satımı azaldı: Kasko poliçe fiyatları geriledi
Araç alım satımı azaldı: Kasko poliçe fiyatları geriledi
Kanseri yenen Ayşegül öğretmen 2 yıl sonra öğrencilerine kavuştu
Kanseri yenen Ayşegül öğretmen 2 yıl sonra öğrencilerine kavuştu
CHP ve TÜRK İŞ'den 'Asgari Ücret' açıklaması
CHP ve TÜRK İŞ'den 'Asgari Ücret' açıklaması
Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu: 274 şüpheli gözaltında
Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu: 274 şüpheli gözaltında
'Bedelini bellerini doğrultamayacak suretle öderler'
'Bedelini bellerini doğrultamayacak suretle öderler'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 140 milyar doları geçti

Merkez Bankası rezervleri, 140,1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 14:37, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 14:43
Yazdır
Merkez Bankası rezervleri 140 milyar doları geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 1 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 236 milyon dolar artışla 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Kasım'da 90 milyar 997 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar yükselişle 136 milyar 493 milyon dolardan 140 milyar 149 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 1 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 41 milyar 691 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 42,3'e karşılık geldi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber